Олег Дерипаска предложил перенести столицу России в Сибирь
Экономика
03.03.2023 17:55
Об этом он сообщил в эфире одного из федеральных телеканалов во время Красноярского экономического форума «Время Сибири», который проходит 1-3 марта.
Бизнесмен Олег Дерипаска уверен, что рано или поздно столицу России нужно будет перевести в Сибирь. Этот регион находится в центре России, а основной поток товаров идет из Азии в условиях санкций.
«Я не говорю, что столицу России нужно завтра перенести в Сибирь. Но тем не менее рано или поздно это придется сделать. Столица будет здесь», — сказал Дерипаска.
По мнению бизнесмена, в сибирском регионе можно решать «на месте» многие вопросы, связанные с развитием бизнеса с Азией, пишет «Коммерсантъ».
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