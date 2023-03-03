Олег Дерипаска предложил перенести столицу России в Сибирь

Об этом он сообщил в эфире одного из федеральных телеканалов во время Красноярского экономического форума «Время Сибири», который проходит 1-3 марта.

Бизнесмен Олег Дерипаска уверен, что рано или поздно столицу России нужно будет перевести в Сибирь. Этот регион находится в центре России, а основной поток товаров идет из Азии в условиях санкций.

«Я не говорю, что столицу России нужно завтра перенести в Сибирь. Но тем не менее рано или поздно это придется сделать. Столица будет здесь», — сказал Дерипаска.

По мнению бизнесмена, в сибирском регионе можно решать «на месте» многие вопросы, связанные с развитием бизнеса с Азией, пишет «Коммерсантъ».

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