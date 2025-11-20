Оксана Лут и Вениамин Кондратьев оценили учебно-опытное хозяйство КубГАУ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и министр сельского хозяйства России Оксана Лут 20 ноября посетили центр молочных компетенций в учебном хозяйстве Кубанского аграрного госуниверситета.

Центр оснащен роботизированной фермой. Он известен тем, что здесь первыми в крае начали применять метод геномной селекции.

«Для региона как гаранта продовольственной безопасности молочное животноводство и переработка молока — приоритетные направления. Сейчас в хозяйстве содержат больше 3 тыс. голов крупного рогатого скота. Продуктивность дойного стада в прошлом году там составила 15,4 т молока на одну корову. Также два года назад здесь ввели новый корпус с роботизированной системой доения», — сообщил Кондратьев в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что на базе комплекса строят эмбриональный центр, который будет производить до 10 тыс. эмбрионов в год. Его откроют в 2026 году.

«Рассчитываем, что внедрение и применение передовых технологий, научное сопровождение всех хозяйств края позволит к 2030 году увеличить продуктивность дойного стада региона до 12 т молока на одну корову», — отметил губернатор.

Он уточнил, что в перспективе край рассчитывает производить не менее 2 млн 175 тыс. т молока ежегодно.

