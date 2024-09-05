Оксана Лут и Вениамин Кондратьев оценили научную базу КубГАУ

Кубанский государственный аграрный университет в Краснодаре министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут посетила 5 сентября в рамках рабочего визита в регион. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вместе с министром осмотрел структурные подразделения и поучаствовал в ученом совете вуза.

Отрасль сельского хозяйства за несколько лет значительно выросла и стала ключевой для экономики России, отметила Лут. По ее словам, отечественную с/х продукцию поставляют в 160 стран мира. В сфере АПК заняты порядка 6 млн человек.

«Сейчас основная задача — подготовка кадров. Надо активно привлекать в аграрную отрасль молодежь, делать так, чтобы обучение вдохновляло идти работать в отрасль», — сказала Лут.

Ректор КубГАУ Александр Трубилин рассказал о развитии вуза. Так, в структуре два научно-исследовательских института — биотехнологии и сертификации пищевой продукции, прикладной и экспериментальной экологии. Инновации ученых и передовые технологии внедряют на учебно-опытных хозяйствах «Кубань» и «Краснодарское», показывающих высокую рентабельность.

КубГАУ — легендарный вуз, который прославил Кубань, подчеркнул Кондратьев. Так, благодаря университету студенты обучаются мыслить креативно, быстро реагировать на вызовы и проблемы. Кроме того, это не только образовательная, но и научная платформа.

«Сегодня это не просто вуз, а надежный партнер края, где прикладная наука реализует и масштабирует проекты по генетике и селекции. Для нас важно, чтобы наука находила практическое применение», — отметил Кондратьев.

В ходе ученого совета министр и губернатор вручили награды заслуженным работникам АПК Кубани. Благодарственные грамоты Министерства сельского хозяйства России вручили семи специалистам — преподавателям, ученым и сотрудникам проектного офиса вуза. Лут подчеркнула, что Краснодарский край — житница по всем направлениям.

«По праву вуз считается кузницей кадров, он выпускает лучших специалистов для сельскохозяйственной отрасли», — сказала министр.

Несмотря на сложные погодные условия, кубанские аграрии в этом году собрали более 11,8 млн тонн зерна. Кроме того, в прошлом году производство мяса повысили на 1,3%, молока — на 4,5%. Сейчас семена пшеницы, ячменя, риса — на 100% кубанского производства. По словам Кондратьева, в краевом АПК наблюдается рост по всем направлениям, благодаря совместным усилиям аграриям, в том числе выпускникам и ученым КубГАУ.

«Впереди много непростых задач: зайти на российский рынок, занять ниши на зарубежном, сделать так, чтобы отрасль ушла от дотаций и приносила прибыль. В этом году общий объем господдержки агропромышленного комплекса края — 11,2 млрд рублей», — отметил глава Кубани.

Ректор показал научную базу вуза. В Центре исторического наследия есть макет территории университетского комплекса. Так, это крупный современный кампус с развитой инфраструктурой — 22 учебных и учебно-лабораторных корпуса, 21 студенческое общежитие для проживания 8,5 тыс. человек. Также это опытная станция, ботанический сад, спортивный комплекс с плавательным бассейном и скалодромом, теннисные корты, стадион, футбольное поле, спортплощадки в студенческом городке.

В главном учебном корпусе министр и губернатор оценили ситуационный центр вуза — это система безопасности с 400 камерами, организованная по типу дежурной части. В медиацентре и лаборатории цифрового контента учащиеся рассказали о своих проектах. Лут отметила важность популяризации профессий в сфере АПК среди молодежи.

В аудиториях пообщались со студентами. В университет приезжают обучаться люди из разных стран. Также осмотрели многофункциональный центр, корпус факультета зоотехники, лаборатории, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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