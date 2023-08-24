Окружной прокурор из Москвы умер после падения с лошади в Адыгее

Речь идет о прокуроре Южного административного округа Москвы Анзоре Меретукове. В начале августа он приехал в Адыгею к родственникам во время отпуска.

Во время катания на лошади Меретуков неудачно упал с нее, получив серьезную травму головы. Врачи боролись за его жизнь 20 дней. Меретуков умер в отделении реанимации.

Меретуков возглавил прокуратуру Южного округа Москвы летом 2020 года, сменив на этом посту Игоря Куксу, сообщает Msk1.ru.

«Трагически оборвалась жизнь нашего земляка, прокурора Южного административного округа г. Москвы Анзора Меретукова. Он был достойным сыном своего народа, грамотным специалистом, опытным управленцем с высокими деловыми и личными качествами, пользовался заслуженным уважением и авторитетом среди коллег и земляков», — написал в Telegram глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

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