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Окружной прокурор из Москвы умер после падения с лошади в Адыгее

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/okruzhnoj-prokuror-iz-moskvy-umer-v-bolnitse-posle-padeniya-s-loshadi-v-adygee
Окружной прокурор из Москвы умер после падения с лошади в Адыгее
Фото Главы Республики Адыгея

Речь идет о прокуроре Южного административного округа Москвы Анзоре Меретукове. В начале августа он приехал в Адыгею к родственникам во время отпуска.

Во время катания на лошади Меретуков неудачно упал с нее, получив серьезную травму головы. Врачи боролись за его жизнь 20 дней. Меретуков умер в отделении реанимации.

Меретуков возглавил прокуратуру Южного округа Москвы летом 2020 года, сменив на этом посту Игоря Куксу, сообщает Msk1.ru.

«Трагически оборвалась жизнь нашего земляка, прокурора Южного административного округа г. Москвы Анзора Меретукова. Он был достойным сыном своего народа, грамотным специалистом, опытным управленцем с высокими деловыми и личными качествами, пользовался заслуженным уважением и авторитетом среди коллег и земляков», — написал в Telegram глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

Читайте также: во время крушения самолета Л-39 на Кубани погиб начальник Майкопского учебного авиаполка Вадим Гуров. Об этом 15 августа сообщил глава администрации Республики Адыгея Мурат Кумпилов в своих соцсетях.

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