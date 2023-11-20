Окружной финал пятого конкурса «Лидеры России» пройдет в Ростове-на-Дону

Мероприятие пройдет с 24 по 26 ноября, в нем примут участие конкурсанты из Южного федерального округа, а также из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Пятый сезон пятого конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал 4 апреля.

На него было подано 158 тыс. 995 заявок из 89 регионов России и 89 стран. В том числе, 12 тыс. 426 заявок поступило из Южного федерального округа и 1 тыс. 535 — из новых регионов страны.

В финале, который пройдет в Ростове-на-Дону, примут участие более 250 финалистов. Из них свыше 200 человек — из ЮФО и 50 — и новых регионов РФ. Финалистов определили по итогам дистанционного отбора и последующего контрольного тестирования.

В программе 24 ноября для всех финалистов пройдет социальный день. Конкурсанты проведут уроки лидерства в школах Ростова-на-Дону и встретятся с участниками конкурса «Лидеры России» прошлых лет. Мероприятия пройдут в школе № 4 на Крепостной, 139.

На следующий день запланировано официальное открытие окружного финала и оценочные мероприятия в «Дон Экспо». Завершится финал 26 ноября — пройдут оценочные мероприятия конкурса и деловая программа с участием наставников и представителей округа. Вечером 26 ноября огласят имена победителей.

В мероприятиях примут участие губернатор Ростовской области Василий Голубев, заместитель полномочного представителя президента России в ЮФО Владимир Гурба и главы других регионов, входящих в состав округа.

Победители окружного финала пройдут в суперфинал конкурса. Он пройдет в 2024 году. Все суперфиналисты получат образовательный грант в размере 1 млн рублей на выбранную программу обучения в российских вузах. Кроме того, они получат возможность встретиться с наставником из числа ведущих управленцев страны. Победителям суперфинала предоставят карьерные консультации и сопровождение.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте, сообщает пресс-служба конкурса «Лидеры России».

Как писал интернет-портал «Кубань 214», в новом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» среди участников стало больше женщин — 36%, тогда как в прошлом сезоне их было 29%.