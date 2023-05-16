В новом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» примут участие почти 160 тыс. человек

На пятый юбилейный сезон конкурса управленцев «Лидеры России» подали заявки 158 тыс. 995 человек со всех регионов России и 89 стран мира. Всего за пять сезонов конкурса организаторы приняли более 1 млн заявок из РФ и 150 стран.

Свои анкеты и видеоинтервью участники оправляли с 4 апреля по 14 мая. Следующим этапом станет дистанционное тестирование.

Гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», и. о. ректора Президентской Академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров отметил, что среди участников стало больше женщин.

«В прошлом сезоне среди конкурсантов их было 29%, а в этом году — 36%. Есть регионы, где доля женщин превысила и 50%. Преобладают опытные управленцы: основную аудиторию конкурса составляют участники в возрасте от 36 до 40 лет — на них приходится почти 28% от общего числа конкурсантов. Еще 22% приходится на более старших участников — от 41 до 45 лет, 19% — в возрасте от 31 до 35 лет. Молодые люди до 30 лет составляют 12% заявок, а участники старше 46 лет — 19%. Уверен, что пятый сезон «Лидеров России» расскажет нам о новых героях — руководителях, которые не побоялись взяться за важную, ответственную работу», — сказал Комиссаров.

Лидирующие отрасли, в которых работают конкурсанты, — промышленность, образование, IT, телекоммуникации и связь, строительство и архитектура, предпринимательство, торговля, здравоохранение и медицина, госслужба, банковская деятельность, транспорт и дорожное хозяйство. Отмечается, что наибольшее число заявок — от руководителей организаций (22%).

Больше всего участников в этом году из Центрального федерального округа — 36% от общего числа заявок. Далее идут Приволжский (17%), Северо-Западный (13%), Сибирский (10%), Уральский (9%), Южный (8%), Дальневосточный (4%) и Северо-Кавказский (3%) федеральные округа.

В ЮФО по числу регистраций участников лидирует Краснодарский край — 37% от общего числа заявок по округу. На втором месте Ростовская область (25%), на третьем — Волгоградская (10%). Далее по Южному федеральному округу позиции распределились следующим образом: Республика Крым (9%), Республика Адыгея (7%), Севастополь (6%), Астраханская область (4%) и Республика Калмыкия (2%).

По итогам четырех сезонов конкурса свыше 420 «Лидеров России» получили высокие назначения на государственной службе, в бизнесе, сфере науки, образования, здравоохранения, информационных технологий.

Так, семь конкурсантов получили должности заместителей федеральных министров и руководителей иных федеральных ведомств. Это первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, первый замминистра экономразвития РФ Илья Торосов, замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак, замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Огуряев, замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай, замруководителя Росимущества Михаил Попов. Победитель конкурса Мария Львова-Белова была назначена уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка.

Также 23 победителя и финалистов конкурсов «Лидеры России» и «Лидеры России. Политика» были избраны депутатами Государственной Думы VIII созыва. Четверо участников стали главами субъектов России.

В общей сложности в субъектах РФ на должности зампредседателей региональных правительств, вице-губернаторов назначили 15 участников конкурса, региональными министрами и руководителями региональных органов исполнительной власти — 16 участников.

Восемь конкурсантов стали главами российских городов и муниципальных образований. Среди них Илья Биушкин, ставший главой Абинска.

Ректорами вузов и руководителями научных институтов стали восемь конкурсантов. В их числе Лилия Кирьянова — и. о. ректора Научно-технологического университета «Сириус».

За четыре сезона свыше 100 конкурсантов получили новые назначения в коммерческих организациях. Также несколько участников конкурса получили важные должности в новых регионах России.

Участники четвертого сезона создали проект восстановления системы образования в регионах, освобожденных в ходе СВО. Этот проект частично уже реализуется в Запорожской и Херсонской областях. Один из членов проектной команды — учитель из Краснодарского края, отец восьмерых детей Дмитрий Богомолов перешел работать в министерство образования и науки Херсонской области и поступил в Херсонский государственный университет на юридический факультет.

Многие участники конкурса реализуют проекты в сферах здравоохранения, образования, строительства и благотворительности в новых регионах РФ, сообщает пресс-служба конкурса «Лидеры России».