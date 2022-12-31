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Около сотни самолетов не могут вылететь из Москвы из-за непогоды

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/okolo-sotni-samoletov-ne-mogut-vyletet-iz-moskvy-iz-za-nepogody
Около сотни самолетов не могут вылететь из Москвы из-за непогоды
Фото Free-Photos, pixabay.com

Почти 100 рейсов задержали или отменили 31 декабря в трех аэропортах столицы (Шереметьево, Внуково, Домодедово).

По данным сервиса «Яндекс Расписание» на 12:20, в Шереметьево 61 рейс отменен, 6 задержаны, в Домодедово — 16 задержаны, 1 отменен, во Внуково — 9 задержаны, 5 отменены.

На прилет в Международном аэропорту Сочи, согласно онлайн-табло, из Москвы задерживаются не менее шести самолетов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», непогода начала корректировать работу аэропортов Москвы в начале декабря.

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