Около сотни самолетов не могут вылететь из Москвы из-за непогоды
Общество
31.12.2022 12:23
Почти 100 рейсов задержали или отменили 31 декабря в трех аэропортах столицы (Шереметьево, Внуково, Домодедово).
По данным сервиса «Яндекс Расписание» на 12:20, в Шереметьево 61 рейс отменен, 6 задержаны, в Домодедово — 16 задержаны, 1 отменен, во Внуково — 9 задержаны, 5 отменены.
На прилет в Международном аэропорту Сочи, согласно онлайн-табло, из Москвы задерживаются не менее шести самолетов.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», непогода начала корректировать работу аэропортов Москвы в начале декабря.
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