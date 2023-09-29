Около года потребуется на восстановление поголовья свиней после АЧС на Кубани

Сейчас в карантинных зонах проводят плановые мероприятия и очистку. Об этом рассказал полномочный представитель губернатора Краснодарского края Вячеслав Легкодух.

«В сумме, к сожалению, мы только через год на зараженном предприятии при самом хорошем сценарии достигнем того же количество поголовья», — отметил Легкодух.

Он добавил, что предприятие в Калининском районе уже готово к снятию карантина. Повлиять на мясной рынок вспышки не могут — они коснулись небольшого числа поголовья.

«Всего свинины на мясном прилавке на Кубани — 20%, поголовье свиней — порядка 650 тыс. Даже если мы потеряем около 10% от поголовья, то получаем 2% мясного прилавка. Если ситуация и отразится, то это будет спекулятивное передергивание продавцами или покупателями, как было с топливом, например», — пояснил полномочный представитель.

При термической обработке более 73 °С свиное мясо для человека безопасно, заключил он.

Общий ущерб животноводческому комплексу региона из-за АЧС оценили в 500 млн рублей. Застраховано в крае около 70 тыс. голов — 10% от поголовья.

«Этот уровень выше, чем в прошлом году, но, по предварительным данным Национального союза агростраховщиков, ряд свиноводческих предприятий региона снова несут незастрахованные потери из-за болезни поголовья», — заявил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.

По оценке НСА на основании практики выплат в других регионах, утрата более 50 тыс. голов оценивается в сумму более 500 млн рублей, сообщает «РБК Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за вспышки африканской чумы в Краснодарском крае уничтожат 57 тыс. свиней.