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Из-за вспышки африканской чумы в Краснодарском крае уничтожат 57 тыс. свиней

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-vspyshki-afrikanskoj-chumy-v-krasnodarskom-krae-unichtozhat-57-tys-svinej
Видео канала «Кубань 24»

Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

За последний месяц вспышки заболевания африканской чумой свиней выявили в разных районах Кубани. На некоторых предприятиях ввели карантин. Зараженную продукцию изъяли из оборота.

По данным Россельхознадзора, всего за сентябрь в очагах АЧС в Краснодарском крае уничтожению подлежат более 57 тыс. свиней, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», очаг африканской чумы свиней выявили еще в одном хозяйстве на Кубани. обнаружили в свинотоварной ферме АО «Ленинградское».

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