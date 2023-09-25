Из-за вспышки африканской чумы в Краснодарском крае уничтожат 57 тыс. свиней

Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

За последний месяц вспышки заболевания африканской чумой свиней выявили в разных районах Кубани. На некоторых предприятиях ввели карантин. Зараженную продукцию изъяли из оборота.

По данным Россельхознадзора, всего за сентябрь в очагах АЧС в Краснодарском крае уничтожению подлежат более 57 тыс. свиней, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», очаг африканской чумы свиней выявили еще в одном хозяйстве на Кубани. обнаружили в свинотоварной ферме АО «Ленинградское».