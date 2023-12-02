Около 800 обращений поступило за последние сутки на «Прямую линию» Кондратьева

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 4 декабря в эфире телеканалов «Кубань 24» и «Россия 24 – Кубань» ответит на вопросы жителей».

За время приема сообщений на «Прямую линию» губернатора Вениамина Кондратьева поступило 6 тыс. 539 вопросов, из них около 800 — за последние сутки. Чаще всех обращаются на «прямую линию» жители Туапсинского района, Анапы, Краснодара, Кореновского района и Новороссийска из расчета на 1 тыс. жителей.

Большинство обращений от жителей Кубани поступает через чат-бота в мессенджере Telegram — 3 тыс. 596. Еще 2 тыс. 943 обращения приняли по многоканальному телефону, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Обратиться к главе региона можно через чат-бот Telegram «Вопрос Кондратьеву», по многоканальному телефону 8 (861) 268-60-44, с помощью портала «Госуслуги», а также посредством виджетов на сайте администрации Краснодарского края.

«Прямая линия» Вениамина Кондратьева в этом году состоится 4 декабря в прямом эфире телеканала «Кубань 24», «Первого радио Кубани», телеканала «Россия 24 — Кубань», радиостанции «Вести ФМ», телеканала «Краснодар» и одноименного радио. Также эфир с губернатором будет доступен во всех соцсетях и на YouTube-канале «Кубань 24».

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