Около 8 тыс. кустов дикорастущей конопли уничтожили в Краснодарском крае. Видео

Рейды по контролю за нелегальным оборотом наркотиков провели правоохранители и представители администрации и казачества.

Около 1 тыс. кустов конопли обнаружили на окраине Усть-Лабинска, еще 4 тыс. — в окрестностях Кореновска и станицы Журавской. Также очаг дикорастущей конопли ликвидировали в селе Губском Мостовского района.

Всего в ходе рейдов уничтожили около 8 тыс. кустов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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