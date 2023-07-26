Около 8 тыс. кустов дикорастущей конопли уничтожили в Краснодарском крае. Видео
Происшествия
26.07.2023 11:09
Рейды по контролю за нелегальным оборотом наркотиков провели правоохранители и представители администрации и казачества.
Около 1 тыс. кустов конопли обнаружили на окраине Усть-Лабинска, еще 4 тыс. — в окрестностях Кореновска и станицы Журавской. Также очаг дикорастущей конопли ликвидировали в селе Губском Мостовского района.
Всего в ходе рейдов уничтожили около 8 тыс. кустов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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