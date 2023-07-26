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Около 8 тыс. кустов дикорастущей конопли уничтожили в Краснодарском крае. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/okolo-8-tys-kustov-dikorastushhej-konopli-unichtozhili-v-krasnodarskom-krae-video
Видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Рейды по контролю за нелегальным оборотом наркотиков провели правоохранители и представители администрации и казачества.

Около 1 тыс. кустов конопли обнаружили на окраине Усть-Лабинска, еще 4 тыс. — в окрестностях Кореновска и станицы Журавской. Также очаг дикорастущей конопли ликвидировали в селе Губском Мостовского района.

Всего в ходе рейдов уничтожили около 8 тыс. кустов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: выращивавших коноплю в лесу шестерых наркоторговцев будут судить в Краснодаре.

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