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Около 7 тыс. пачек сигарет без маркировки изъяли из магазина в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/okolo-7-tys-pachek-sigaret-bez-markirovki-izyali-iz-magazina-v-novorossijske
Около 7 тыс. пачек сигарет без маркировки изъяли из магазина в Новороссийске
Фото ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с полицейскими в Новороссийске. В январе уголовное дело о незаконном обороте немаркированной табачной продукции направили в суд.

По данным следствия, 45-летний местный житель хранил в магазине крупную партию немаркированной табачной продукции для продажи. Всего у него изъяли около 7 тыс. пачек более чем на 700 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело. Расследование завершили, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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