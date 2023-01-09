Около 7 тыс. пачек сигарет без маркировки изъяли из магазина в Новороссийске
Происшествия
09.01.2023 09:57
Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с полицейскими в Новороссийске. В январе уголовное дело о незаконном обороте немаркированной табачной продукции направили в суд.
По данным следствия, 45-летний местный житель хранил в магазине крупную партию немаркированной табачной продукции для продажи. Всего у него изъяли около 7 тыс. пачек более чем на 700 тыс. рублей.
Возбудили уголовное дело. Расследование завершили, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: более 13 тыс. пачек контрафактных сигарет на 11 млн рублей изъяли из магазина на Кубани.
Популярные новости
- Более 2,3 тыс. обращений поступило на «Прямую линию» Вениамина Кондратьева
- Временную переправу для проезда машин обустроили в поселке Каткова Щель в Сочи
- Более 60 тыс. пассажиров перевезли паромы через Керченский пролив
- Горнолыжные трассы запустили на нижних склонах в горах Сочи
- Спасатели сутки ищут мужчину, упавшего в море с мола в Туапсе
- Более 25 тонн гуманитарной помощи на Донбасс доставило Кубанское казачье войско