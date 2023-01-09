Около 7 тыс. пачек сигарет без маркировки изъяли из магазина в Новороссийске

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с полицейскими в Новороссийске. В январе уголовное дело о незаконном обороте немаркированной табачной продукции направили в суд.

По данным следствия, 45-летний местный житель хранил в магазине крупную партию немаркированной табачной продукции для продажи. Всего у него изъяли около 7 тыс. пачек более чем на 700 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело. Расследование завершили, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: более 13 тыс. пачек контрафактных сигарет на 11 млн рублей изъяли из магазина на Кубани.