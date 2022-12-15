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Более 13 тыс. пачек контрафактных сигарет на 11 млн рублей изъяли из магазина на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-13-tys-pachek-kontrafaktnyh-sigaret-na-11-mln-rublej-izyali-iz-magazina-na-kubani
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В полиции Белореченского района завершили расследование уголовного дела о незаконном обороте контрафактной продукции в отношении троих жителей Краснодарского края в возрасте от 40 до 49 лет.

По данным следствия, трое злоумышленников арендовали гараж и хранили в нем, а также в местных магазинах немаркированную табачную продукцию. Полицейские изъяли из незаконного оборота более 13 тыс. пачек сигарет на общую сумму около 11 млн рублей. Злоумышленники планировали продать контрафактные сигареты в торговых точках, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. На период предварительного следствия обвиняемых отправили под подписку о невыезде. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.

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