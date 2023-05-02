Около 7,6 млн кв. метров жилья ввели в Краснодарском крае в 2022 году

Лидерами среди регионов по вводу жилья стали Московская и Ленинградская области.

По данным Росстата, объем ввода жилья в прошлом году составил 102,71 млн кв. м. Это на 11% больше, чем в 2021 году. В пересчете на одного россиянина в среднем было введено 0,701 кв. м жилья. Более 1 кв. м всего жилья на человека ввели в 7 регионах: в Ленинградской, Московской, Тюменской областях, Чечне, Краснодарском крае, Калининградской области и Сахалине.

По объему сданной жилой недвижимости больше всего построили в Московской области — 14,1 млн кв. м, Краснодарском крае — 7,6 млн кв. м и Москве — 6,8 млн кв. м. Меньше всего жилья было введено на Чукотке — 4 тыс. кв. м и в Магаданской области — 12 тыс. кв. м.

По данным Министерства строительства и ЖКХ, в России выданы разрешения на строительство 156 млн кв. м жилья. Сейчас строится около 100 млн кв. м.

По мнению аналитиков, итоги 2023 года для жилищного строительства могут оказаться на уровне 2022 года. Однако еще в 2022 году наметились негативные тенденции, которые и в этом году замедлят динамику строительства. На снижении темпов ввода жилья сказываются невысокая покупательская активность и сокращение ипотечного кредитования.

По данным Росстата, объем жилищного строительства по итогам первого квартала текущего года уменьшился на 1,2%, сообщает РИА «Новости».

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