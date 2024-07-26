Около 60 улиц в центре Сочи снова остались без воды из-за повреждения магистрали

Об отключении воды в домах Центрального района города-курорта в связи с крупной аварией на магистрали водоснабжения сообщили 26 июля около 20:00.

Утечку обнаружили на трубопроводе на улице Гагарина. На место оперативно выехали аварийные бригады. Они уже приступили к ремонтным работам.

Без воды временно остались улицы:

Пригородная;

Поперечная;

Несебрская;

Егорова;

Поярко;

Театральная;

Войкова;

Первомайская;

Кубанская;

Навагинская;

Голенева;

Карла Либнехта;

Конституции;

Титова;

Параллельная;

Труда;

Юных Ленинцев;

Северная;

Горького;

Роз;

Подгорная;

Воровского;

Островского;

Краснодарская;

Московская;

Волгоградская;

Одесская;

Черноморская;

Гагринская;

Орджоникидзе;

Чебрикова;

Чайковского;

Шаумяна;

Промышленная;

Ударная;

Дагомысская;

Невская;

Пластунская;

Парковая;

Гагарина;

Красноармейская;

Новая заря;

Цветной бульвар;

Южная;

Нагорная;

Кооперативная;

Москвина;

Соколова;

Цюрупы.

Кроме того, без воды остались жители домов на переулках Грузинский, Трунова, Промышленный, Зеленый, Рабочий, Морской, Хлебозаводской, Гуковский.

Завершить ремонтные работы рассчитывают к 23:00. Затем начнется процесс наполнения системы, сообщает официальный Telegram-канал «Водоканала» Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 25 июля более 100 улиц в центре Сочи остались без воды из-за масштабной аварии.