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Около 60 улиц в центре Сочи снова остались без воды из-за повреждения магистрали

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/okolo-60-ulits-v-tsentre-sochi-snova-ostalis-bez-vody-iz-za-povrezhdeniya-magistrali
Около 60 улиц в центре Сочи снова остались без воды из-за повреждения магистрали
Фото пресс-службы администрации Сочи

Об отключении воды в домах Центрального района города-курорта в связи с крупной аварией на магистрали водоснабжения сообщили 26 июля около 20:00.

Утечку обнаружили на трубопроводе на улице Гагарина. На место оперативно выехали аварийные бригады. Они уже приступили к ремонтным работам.

Без воды временно остались улицы:

  • Пригородная;
  • Поперечная;
  • Несебрская;
  • Егорова;
  • Поярко;
  • Театральная;
  • Войкова;
  • Первомайская;
  • Кубанская;
  • Навагинская;
  • Голенева;
  • Карла Либнехта;
  • Конституции;
  • Титова;
  • Параллельная;
  • Труда;
  • Юных Ленинцев;
  • Северная;
  • Горького;
  • Роз;
  • Подгорная;
  • Воровского;
  • Островского;
  • Краснодарская;
  • Московская;
  • Волгоградская;
  • Одесская;
  • Черноморская;
  • Гагринская;
  • Орджоникидзе;
  • Чебрикова;
  • Чайковского;
  • Шаумяна;
  • Промышленная;
  • Ударная;
  • Дагомысская;
  • Невская;
  • Пластунская;
  • Парковая;
  • Гагарина;
  • Красноармейская;
  • Новая заря;
  • Цветной бульвар;
  • Южная;
  • Нагорная;
  • Кооперативная;
  • Москвина;
  • Соколова;
  • Цюрупы.

Кроме того, без воды остались жители домов на переулках Грузинский, Трунова, Промышленный, Зеленый, Рабочий, Морской, Хлебозаводской, Гуковский.

Завершить ремонтные работы рассчитывают к 23:00. Затем начнется процесс наполнения системы, сообщает официальный Telegram-канал «Водоканала» Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 25 июля более 100 улиц в центре Сочи остались без воды из-за масштабной аварии.

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