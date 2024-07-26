Около 60 улиц в центре Сочи снова остались без воды из-за повреждения магистрали
Происшествия
26.07.2024 20:21
Об отключении воды в домах Центрального района города-курорта в связи с крупной аварией на магистрали водоснабжения сообщили 26 июля около 20:00.
Утечку обнаружили на трубопроводе на улице Гагарина. На место оперативно выехали аварийные бригады. Они уже приступили к ремонтным работам.
Без воды временно остались улицы:
- Пригородная;
- Поперечная;
- Несебрская;
- Егорова;
- Поярко;
- Театральная;
- Войкова;
- Первомайская;
- Кубанская;
- Навагинская;
- Голенева;
- Карла Либнехта;
- Конституции;
- Титова;
- Параллельная;
- Труда;
- Юных Ленинцев;
- Северная;
- Горького;
- Роз;
- Подгорная;
- Воровского;
- Островского;
- Краснодарская;
- Московская;
- Волгоградская;
- Одесская;
- Черноморская;
- Гагринская;
- Орджоникидзе;
- Чебрикова;
- Чайковского;
- Шаумяна;
- Промышленная;
- Ударная;
- Дагомысская;
- Невская;
- Пластунская;
- Парковая;
- Гагарина;
- Красноармейская;
- Новая заря;
- Цветной бульвар;
- Южная;
- Нагорная;
- Кооперативная;
- Москвина;
- Соколова;
- Цюрупы.
Кроме того, без воды остались жители домов на переулках Грузинский, Трунова, Промышленный, Зеленый, Рабочий, Морской, Хлебозаводской, Гуковский.
Завершить ремонтные работы рассчитывают к 23:00. Затем начнется процесс наполнения системы, сообщает официальный Telegram-канал «Водоканала» Сочи.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 25 июля более 100 улиц в центре Сочи остались без воды из-за масштабной аварии.