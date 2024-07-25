Более 100 улиц в центре Сочи остались без воды из-за масштабной аварии

В Центральном и Хостинском районах города-курорта вечером 25 июля ограничили водоснабжение из-за аварии на магистральном водоводе.

Прорыв обнаружили вблизи улицы Пластунской. Сейчас специалисты водоканала занимаются устранением последствий коммунальной аварии.

Без воды временно остались улицы:

Северная;

Конституции;

Горького;

Юных Ленинцев;

Роз;

Воровского;

Московская;

Пластунская;

Островского;

Промышленная;

Краснодарская;

Карла Либнехта;

Пригородная;

Макаренко;

Шаумяна;

Дагомысская;

Поперечная;

Невская;

Чебрикова;

Голенева;

Ударная;

Волгоградская;

Одесская;

Параллельная;

Титова;

Труда;

Парковая;

Гагарина;

Чайковского;

Красноармейская;

Цветной бульвар;

Цюрупы;

Новая заря;

Подгорная;

Егорова;

Несебрская;

Поярко;

Кооперативная;

Москвина;

Орджоникидзе;

Черноморская;

Гагринская;

Учительская;

Джигитская;

Грибоедова;

Южная;

Кубанская;

Нагорная;

Театральная;

Соколова;

Войкова;

Первомайская;

Комсомольская;

Навагинская;

Транспортная;

Возрождения;

Ворошиловская;

Лесная;

Ясногорская;

Бытха;

Дивноморская;

20 ГСД;

Бзугу;

Ломоносовская;

Краево-Греческая;

Коммунальная;

Амбровая;

Кленовая;

Метелева;

Персиковая;

Яна Фабрициуса;

Севастьянова;

Тепличная;

Следопытов;

Иванова Поляна;

Земляничная;

Механизаторов;

Буковая;

Дубовая;

Прямая;

Изобильная;

Ветеринарная;

Верхняя Лысая Гора;

Лысая Гора;

Дмитриевой;

Тургенева;

Лермонтова;

Депутатская;

Серафимовича;

Курортный проспект.

Кроме того, без воды остались жители домов на переулках Грузинский, Трунова, Промышленный, Зеленый, Рабочий, Хлебозаводской, Гуковский, Морской, Ветеринарный, Карбышева, а также в СТ Фронтовик и Агро. Всего — более 100 улиц.

Завершить ремонтные работы рассчитывают к 5:00 26 июля. В некоторых районах подача воды в полном объеме должна восстановиться к вечеру пятницы, сообщает официальный Telegram-канал Сочи «Водоканал».

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