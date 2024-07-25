Более 100 улиц в центре Сочи остались без воды из-за масштабной аварии
В Центральном и Хостинском районах города-курорта вечером 25 июля ограничили водоснабжение из-за аварии на магистральном водоводе.
Прорыв обнаружили вблизи улицы Пластунской. Сейчас специалисты водоканала занимаются устранением последствий коммунальной аварии.
Без воды временно остались улицы:
- Северная;
- Конституции;
- Горького;
- Юных Ленинцев;
- Роз;
- Воровского;
- Московская;
- Пластунская;
- Островского;
- Промышленная;
- Краснодарская;
- Карла Либнехта;
- Пригородная;
- Макаренко;
- Шаумяна;
- Дагомысская;
- Поперечная;
- Невская;
- Чебрикова;
- Голенева;
- Ударная;
- Волгоградская;
- Одесская;
- Параллельная;
- Титова;
- Труда;
- Парковая;
- Гагарина;
- Чайковского;
- Красноармейская;
- Цветной бульвар;
- Цюрупы;
- Новая заря;
- Подгорная;
- Егорова;
- Несебрская;
- Поярко;
- Кооперативная;
- Москвина;
- Орджоникидзе;
- Черноморская;
- Гагринская;
- Учительская;
- Джигитская;
- Грибоедова;
- Южная;
- Кубанская;
- Нагорная;
- Театральная;
- Соколова;
- Войкова;
- Первомайская;
- Комсомольская;
- Навагинская;
- Транспортная;
- Возрождения;
- Ворошиловская;
- Лесная;
- Ясногорская;
- Бытха;
- Дивноморская;
- 20 ГСД;
- Бзугу;
- Ломоносовская;
- Краево-Греческая;
- Коммунальная;
- Амбровая;
- Кленовая;
- Метелева;
- Персиковая;
- Яна Фабрициуса;
- Севастьянова;
- Тепличная;
- Следопытов;
- Иванова Поляна;
- Земляничная;
- Механизаторов;
- Буковая;
- Дубовая;
- Прямая;
- Изобильная;
- Ветеринарная;
- Верхняя Лысая Гора;
- Лысая Гора;
- Дмитриевой;
- Тургенева;
- Лермонтова;
- Депутатская;
- Серафимовича;
- Курортный проспект.
Кроме того, без воды остались жители домов на переулках Грузинский, Трунова, Промышленный, Зеленый, Рабочий, Хлебозаводской, Гуковский, Морской, Ветеринарный, Карбышева, а также в СТ Фронтовик и Агро. Всего — более 100 улиц.
Завершить ремонтные работы рассчитывают к 5:00 26 июля. В некоторых районах подача воды в полном объеме должна восстановиться к вечеру пятницы, сообщает официальный Telegram-канал Сочи «Водоканал».
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