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Более 100 улиц в центре Сочи остались без воды из-за масштабной аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-100-ulits-v-tsentre-sochi-ostalis-bez-vody-iz-za-masshtabnoj-avarii
Более 100 улиц в центре Сочи остались без воды из-за масштабной аварии
Фото pexels.com

В Центральном и Хостинском районах города-курорта вечером 25 июля ограничили водоснабжение из-за аварии на магистральном водоводе.

Прорыв обнаружили вблизи улицы Пластунской. Сейчас специалисты водоканала занимаются устранением последствий коммунальной аварии.

Без воды временно остались улицы:

  • Северная;
  • Конституции;
  • Горького;
  • Юных Ленинцев;
  • Роз;
  • Воровского;
  • Московская;
  • Пластунская;
  • Островского;
  • Промышленная;
  • Краснодарская;
  • Карла Либнехта;
  • Пригородная;
  • Макаренко;
  • Шаумяна;
  • Дагомысская;
  • Поперечная;
  • Невская;
  • Чебрикова;
  • Голенева;
  • Ударная;
  • Волгоградская;
  • Одесская;
  • Параллельная;
  • Титова;
  • Труда;
  • Парковая;
  • Гагарина;
  • Чайковского;
  • Красноармейская;
  • Цветной бульвар;
  • Цюрупы;
  • Новая заря;
  • Подгорная;
  • Егорова;
  • Несебрская;
  • Поярко;
  • Кооперативная;
  • Москвина;
  • Орджоникидзе;
  • Черноморская;
  • Гагринская;
  • Учительская;
  • Джигитская;
  • Грибоедова;
  • Южная;
  • Кубанская;
  • Нагорная;
  • Театральная;
  • Соколова;
  • Войкова;
  • Первомайская;
  • Комсомольская;
  • Навагинская;
  • Транспортная;
  • Возрождения;
  • Ворошиловская;
  • Лесная;
  • Ясногорская;
  • Бытха;
  • Дивноморская;
  • 20 ГСД;
  • Бзугу;
  • Ломоносовская;
  • Краево-Греческая;
  • Коммунальная;
  • Амбровая;
  • Кленовая;
  • Метелева;
  • Персиковая;
  • Яна Фабрициуса;
  • Севастьянова;
  • Тепличная;
  • Следопытов;
  • Иванова Поляна;
  • Земляничная;
  • Механизаторов;
  • Буковая;
  • Дубовая;
  • Прямая;
  • Изобильная;
  • Ветеринарная;
  • Верхняя Лысая Гора;
  • Лысая Гора;
  • Дмитриевой;
  • Тургенева;
  • Лермонтова;
  • Депутатская;
  • Серафимовича;
  • Курортный проспект.

Кроме того, без воды остались жители домов на переулках Грузинский, Трунова, Промышленный, Зеленый, Рабочий, Хлебозаводской, Гуковский, Морской, Ветеринарный, Карбышева, а также в СТ Фронтовик и Агро. Всего — более 100 улиц.

Завершить ремонтные работы рассчитывают к 5:00 26 июля. В некоторых районах подача воды в полном объеме должна восстановиться к вечеру пятницы, сообщает официальный Telegram-канал Сочи «Водоканал».

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