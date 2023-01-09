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Около 500 км дорог построят и отремонтируют на Кубани в 2023 году

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/okolo-500-km-dorog-postroyat-i-otremontiruyut-na-kubani-v-2023-godu
Около 500 км дорог построят и отремонтируют на Кубани в 2023 году
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В этом году планируют завершить строительство Яблоновского моста в Краснодаре, а также нескольких крупных дорог на территории края.

Об этом 9 января на совещании рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В 2023 году построим и реконструируем около 500 км трасс. Продолжим работы на крупных краевых участках, создавая комфорт передвижения автотуристам, а также улучшать состояние муниципальных дорог», — сказал Вениамин Кондратьев.

По словам вице-губернатора Андрея Прошунина, на Кубани продолжат реализацию крупных объектов — обход Тимашевска, дорога Стародеревянковская — Ленинградская — Кисляковская на обходе Ленинградской. Кроме того, продолжится реконструкция участков трасс Краснодар — Ейск в Динском районе и Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края в районе хутора Ленина в Краснодаре.

Также в 2023 году планируют благоустроить 140 парков и скверов, продолжить газификацию населенных пунктов и социальную догазификацию. Кроме того, на Кубани начнут строить 17 очистных сооружений на Черноморском побережье. На это регион получил более 30 млрд рублей инфраструктурных кредитов, отметил Кондратьев.

«Еще одна ключевая задача — привлечение частных инвестиций в отрасль ТЭК и ЖКХ, заключение концессионных соглашений в сфере переработки твердых коммунальных отходов. В этом направлении необходимо выйти на новый уровень и получить результат», — добавил губернатор.

В отрасли теплоснабжения в этом году планируют заключить 11 концессионных соглашений. Общий объем вложений — более 2,8 млрд рублей, доложил вице-губернатор.

«В сфере переработки ТКО планируем заключить концессии для строительства пяти объектов по обращению с отходами, а также инвестиционные соглашения с действующими региональными операторами и начать работы по проектированию и строительству экотехнопарка в Варениковском сельском поселении», — цитирует Андрея Прошунина пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в 2023 году на Кубани завершат строительство 102 социальных и инженерных объектов.

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