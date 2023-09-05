Около 50 инвестпроектов в курортной сфере реализуют в Краснодарском крае

Делегация во главе с вице-губернатором Кубани Александром Руппелем 5 сентября осмотрела объекты, строящиеся в Сочи в рамках реализации крупных инвестпроектов.

Замглавы края посетил стройку, где возводят кампус на 320 мест для сотрудников курорта «Красная Поляна». Сейчас строительные работы завершены на 85%, общежитие сдадут в эксплуатацию к предстоящему зимнему сезону.

Другой объект — Центр гастрономического туризма Redpeak. Соглашение о его строительстве подписали на полях ПМЭФ в прошлом году. Стоимость проекта — около 800 млн рублей. Здесь появится ресторанный комплекс и дегустационные залы, концертная площадка для проведения праздничных мероприятий с панорамным видом на горы. Сейчас готовность объекта составляет 50%, открыть его для посетителей планируют летом 2024 года.

«В последние годы эногастрономическое направление туризма в крае набирает обороты, подобные объекты служат точками притяжения для туристов. Важно, чтобы новый объект раскрывал гостям все достоинства нашей локальной кухни», — подчеркнул Александр Руппель.

Делегация также посетила строящийся пятизвездочный отель на 850 номеров в Красной Поляне. На реализацию этого проекта направили порядка 6 млрд рублей. Открыть отель рассчитывают в 2025 году.

По итогам осмотра объектов делегация отметила, что работы в рамках большинства проектов идут согласно планам. Ход их реализации обсудили на совещании. По словам Александра Руппеля, в работе по развитию туротрасли нужно делать упор на увеличение номерного фонда и повышение качества предоставляемых услуг.

«В России сейчас около 30 тыс. коллективных средств размещения. Почти 15% из них находится на территории нашего края», — отметил вице-губернатор.

Он добавил, что на лето они забронированы еще с весны, спрос сейчас превышает предложение, особенно в сегментах высокого класса комфорта.

«В Краснодарском крае мы каждый год открываем порядка 2-3 тыс. новых номеров. Сейчас в регионе реализуют 46 инвестпроектов в курортной сфере на общую сумму 458 млрд рублей. Это позволит к 2030 году увечить номерной фонд на 33 тыс. номеров, создать более 20 тыс. новых рабочих мест», — заключил Руппель.

Основная часть крупных инвестпроектов в сфере туризма приходится на Анапу, Геленджик, Туапсинский, Темрюкский и Мостовский районы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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