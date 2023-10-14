Около 50 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Сочи

Возгорание в многоквартирном доме произошло утром 14 октября в микрорайоне Головинка на улице Центральной.

Информация о пожаре в многоэтажке поступила диспетчеру Сочинского ПСГ в 10:17. Пожарные прибыли на место через 8 минут и установили, что на пятом этаже дома загорелась квартира на площади 50 кв. метров.

В 10:50 пожар локализовали, а в 11:00 ликвидировали открытое горение. В 11:08 возгорание в квартире полностью потушили.

Из горящей многоэтажки эвакуировали 50 человек. В результате происшествия никто не пострадал.

Пожар в жилом доме в Головинке тушат 14 человек и 16 единиц техники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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