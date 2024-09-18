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Около 5 тыс. фазанов выпустят в дикую природу на Кубани этой осенью

Ссылка https://kuban24.tv/item/okolo-5-tys-fazanov-vypustyat-v-dikuyu-prirodu-na-kubani-etoj-osenyu
Около 5 тыс. фазанов выпустят в дикую природу на Кубани этой осенью
Фото пресс-службы минприроды Краснодарского края

В естественную среду уже выпустили 500 фазанов северокавказского подвида.

Птицы будут жить в зоне охраны общедоступных охотничьих угодий Приморско-Ахтарского района.

Перед выпуском специалисты обследовали место будущего расселения, чтобы там было достаточно кормовой базы и необходимых убежищ. Всего в этом году в места природного обитания планируют выпустить еще 4,5 тыс. особей фазана.

Ежегодно в естественную природу в весенний и осенний периоды отправляются 5,4 тыс. птиц. Разведения фазана на Кубани позволяет эффективно сочетать нужды охраны природы и интересы охотников в условиях экономического развития региона, сообщает пресс-служба минприроды Краснодарского края.

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