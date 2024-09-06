Редкого черного коршуна заметили охотоведы в Красноармейском районе

Черного коршуна сотрудники «Краснодаркрайохоты» сфотографировали в общедоступных охотничьих угодья Красноармейского района.

Птица интересна, в первую очередь, тем, что является перелетной. Зимовать черные коршуны предпочитают в Африке и «домой» возвращаются только весной, что не совсем привычно для хищных птиц.

«Черный коршун — птица из семейства ястребиных, которая прекрасно себя чувствует по соседству с людьми. Про черного коршуна можно сказать, что он больше любит парить, чем охотиться», — сообщили в «Краснодаркрайохоте»

Интересны и особенности питания черного коршуна — птица прекрасно выживает в условиях изменяющейся окружающей среды и максимально использует соседство с людьми, сообщает ГБУК КК«Краснодаркрайохота» в Telegram.

Длина тела черного коршуна может достигать 60 см, размах крыльев — 140—155 см. Вес — до 1 кг 100 г. Самки, как правило, крупнее самцов. На территории РФ черные коршуны распространены неравномерно. Чаще всего их можно встретить в степных районах.

Читайте также: