Около 5 млн туристов в год смогут принять «Красная Поляна», «Архыз» и «Лагонаки»

Запуск горнолыжных курортов, «Красная Поляна», «Архыз» и «Лагонаки», где будет порядка 550 км трасс, позволит принимать не менее 5 млн туристов в год.

Об этом сообщил гендиректор группы компаний «Мантера» Вадим Трукшин.

«Когда все эти три горнолыжных курорта будут запущены и соединены транспортом и отелями, мы получим аналог французского курорта «Три долины» с 550 км трасс. Это позволит принимать до 5 млн туристов ежегодно. Это будет крупнейшая туристическая горнолыжная агломерация на территории России», — сказал Трукшин.

Он также отметил, что по итогам 2023 года турпоток на курорт «Красная Поляна» вырастет на 15%. По предварительным итогам, курорт посетили 1,3 млн туристов. Это — наилучший показатель за всю историю курорта.

Также Трукшин сообщил, что в этом году вырос и поток туристов на курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике. За летний сезон прирост составил 64% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

«Курорт «Лагонаки» сейчас проходит стадию проектирования, в сентябре она должна быть закончена, на подготовительные работы планируем выйти во втором квартале 2024 года. Большое внимание будет уделено экологической повестке, вплоть до запрета двигателей внутреннего сгорания на определенных территориях», — цитирует Трукшина ТАСС.

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