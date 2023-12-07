На инфраструктуру курорта «Лагонаки» Адыгея направит 10 млрд рублей

Об этом 7 декабря сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

Он рассказал, что на развитие туризма и инфраструктуры курорта «Лагонаки» уже направили более 4 млрд рублей.

«У нас лимит по 2023 и по следующим годам около 10 млрд рублей именно на решение инфраструктуры. Это газ, вода, электричество, дорога. Параллельно идет работа у якорного инвестора. Сам курорт «Лагонаки» будет обеспечен всей инфраструктурой — это магазины, общепит, рестораны, гостиничные номера», — сказал Кумпилов.

Он отметил, что что процентные ставки на строительство курорта изменились, также меняются сроки.

«В следующем году войдем именно в стройку. Сегодня проект дорабатывается, заходим на экспертизу и дальше начинаем реализовывать проект», — сказал глава Адыгеи.

По словам Кумпилова, инвестиции в строительство курорта составят 60 млрд рублей. В первую очередь планируют построить гостиницы, подвесные канатные дороги и более 25 км горнолыжных трасс, сообщает РБК.

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