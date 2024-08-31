Около 40 улиц на севере Краснодара остались без света из-за крупной аварии

Аварийное отключение в Прикубанском округе произошло днем 31 августа.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ обесточены ПС «К-204» и 17 трансформаторных подстанций.

Без света временно остались жители улиц:

1-го Мая;

Рассветная;

Тенистая;

Ростовское шоссе;

Российская;

Московская;

Зиповская;

Сиреневая;

Гомельская;

Чайковского;

Рахманинова;

Адлерская;

Агрохимическая;

Есенина;

Архитекторов;

Благодатная;

Изобильная;

Инициативная;

Лесопарковая;

бульвар Строителей;

Тружеников;

Беговая;

Ивана Рослого;

Жигуленко;

Пономаренко;

Кленовая;

Каштановая;

Пригородная;

Розовая;

Тюльпановая; 3-я Трудовая;

Ейское шоссе;

Раздельная;

Кадетская;

Алуштинская;

Большевистская.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Дополнительную информацию об отключениях можно уточнить у диспетчера «Электросети Кубань» по телефону: 8 (861) 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

В контакт-центре компании «Нэск» уточнили, что восстановить электроснабжение на севере Краснодара планируют к 17:00.

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