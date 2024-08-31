Около 40 улиц на севере Краснодара остались без света из-за крупной аварии
Общество
31.08.2024 13:34
Аварийное отключение в Прикубанском округе произошло днем 31 августа.
Из-за повреждения на линии 6-10 кВ обесточены ПС «К-204» и 17 трансформаторных подстанций.
Без света временно остались жители улиц:
- 1-го Мая;
- Рассветная;
- Тенистая;
- Ростовское шоссе;
- Российская;
- Московская;
- Зиповская;
- Сиреневая;
- Гомельская;
- Чайковского;
- Рахманинова;
- Адлерская;
- Агрохимическая;
- Есенина;
- Архитекторов;
- Благодатная;
- Изобильная;
- Инициативная;
- Лесопарковая;
- бульвар Строителей;
- Тружеников;
- Беговая;
- Ивана Рослого;
- Жигуленко;
- Пономаренко;
- Кленовая;
- Каштановая;
- Пригородная;
- Розовая;
- Тюльпановая;
3-я Трудовая;
- Ейское шоссе;
- Раздельная;
- Кадетская;
- Алуштинская;
- Большевистская.
На месте аварии работает бригада энергетиков. Дополнительную информацию об отключениях можно уточнить у диспетчера «Электросети Кубань» по телефону: 8 (861) 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.
В контакт-центре компании «Нэск» уточнили, что восстановить электроснабжение на севере Краснодара планируют к 17:00.
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