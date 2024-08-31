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Около 40 улиц на севере Краснодара остались без света из-за крупной аварии

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/okolo-40-ulits-na-severe-krasnodara-ostalis-bez-sveta-iz-za-krupnoj-avarii
Около 40 улиц на севере Краснодара остались без света из-за крупной аварии
Фото unsplash.com

Аварийное отключение в Прикубанском округе произошло днем 31 августа.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ обесточены ПС «К-204» и 17 трансформаторных подстанций.

Без света временно остались жители улиц:

  • 1-го Мая;
  • Рассветная;
  • Тенистая;
  • Ростовское шоссе;
  • Российская;
  • Московская;
  • Зиповская;
  • Сиреневая;
  • Гомельская;
  • Чайковского;
  • Рахманинова;
  • Адлерская;
  • Агрохимическая;
  • Есенина;
  • Архитекторов;
  • Благодатная;
  • Изобильная;
  • Инициативная;
  • Лесопарковая;
  • бульвар Строителей;
  • Тружеников;
  • Беговая;
  • Ивана Рослого;
  • Жигуленко;
  • Пономаренко;
  • Кленовая;
  • Каштановая;
  • Пригородная;
  • Розовая;
  • Тюльпановая;

    3-я Трудовая;

  • Ейское шоссе;
  • Раздельная;
  • Кадетская;
  • Алуштинская;
  • Большевистская.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Дополнительную информацию об отключениях можно уточнить у диспетчера «Электросети Кубань» по телефону: 8 (861) 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

В контакт-центре компании «Нэск» уточнили, что восстановить электроснабжение на севере Краснодара планируют к 17:00.

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