Около 4 млн туристов приехали в Геленджик с начала года

По сравнению с прошлым годом количество туристов выросло на 10%.

Сейчас на курорте находятся около 12 тыс. отдыхающих, в выходные количество увеличивается до 25 тыс.

Для жителей и гостей курорта оборудовали 12 зимних пляжей — пять в самом Геленджике и столько же — в Кабардинке, а также по одному пляжу в Архипо-Осиповке и Дивноморском.

До конца ноября на курорте в среднем забронировали 64% номерного фонда. Кроме того, гостиничные комплексы санатории принимают заказы на зимние месяцы — туристы уже забронировали 45% номеров на декабрь и 20% на январь, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

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