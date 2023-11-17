Краснодарский край с начала года принял рекордное число туристов — 17,5 млн

В регионе по состоянию на 15 ноября отдохнули уже 17,5 млн туристов, сообщил вице-губернатор Александр Руппель на всероссийском селекторе по открытию зимнего туристического сезона 2023/2024.

17,5 млн туристов — это больше, чем в рекордном для края 2022 году, когда на курортах отдохнули 17,4 млн человек.

По словам возглавившего совещание министра экономического развития РФ Максима Решетникова, с начала года число турпоездок по стране увеличилось на 16%, в зимнем сезоне прогнозируют рост на 7%. Он подчеркнул, что важно обеспечить для туристов качественный, безопасный и приемлемый по стоимости зимний отдых.

«Что касается безопасности — она остается нашим главным приоритетом. В этой части работа отлажена как на уровне самих горнолыжных курортов, так и на уровне региона в целом», — подчеркнул замглавы Кубани Александр Руппель.

Вице-губернатор Кубани отметил, что в период праздников традиционно будет работать краевой круглосуточный межведомственный штаб в горном кластере Сочи. Из него ведется централизированный мониторинг и управление всеми службами и ведомствами, чтобы обеспечить комфорт и безопасность туристов. Всего до конца года Кубань рассчитывает принять не менее 18,5 млн отдыхающих, заключил Александр Руппель.

Максим Решетников высоко оценил работу властей Кубани и отметил, что региону удается успешно справляться с увеличением турпотока. По словам министра, в край приходят новые инвесторы, и работу с ними важно держать под особым контролем, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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