Кондратьев: около 2,5 млн туристов ожидаем на Кубани в зимний курортный сезон

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 17 ноября в соцсетях, что регион готовится к зимнему курортному сезону.

По словам главы Кубани, на первые два зимних месяца уже забронировали почти половину номерного фонда края.

«Ожидаем принять около 2,5 млн гостей. Неизменной популярностью пользуется горный кластер в Сочи, отели и санатории Анапы и Геленджика. Но в этом году видим интерес и к другим направлениям — горячим источникам Апшеронского и Мостовского районов, Горячему Ключу», — написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что по зимнему отдыху максимальный спрос традиционно приходится на новогодние праздники, однако в целом глубина бронирования достигает четырех месяцев.

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