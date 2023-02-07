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Около 35 см снега выпало за ночь в горах Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/okolo-35-sm-snega-vypalo-za-noch-v-gorah-sochi
Около 35 см снега выпало за ночь в горах Сочи
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сейчас высота сугробов на «Розе Пик» превышает 2 м, за ночь выпало от 18 до 35 см свежего снега.

На «Роза Стадион» на высоте 940 м выпало 20 см снега, высота сугробов — 92 см. В горной олимпийской деревне на высоте 1,1 тыс. м высота сугробов составляет 124 см, за ночь выпало 20 см.

На Южном склоне — высота почти 1,5 тыс. м — за сутки выпало 18 см снега, высота снега — 128 см. На высоте более 1,6 тыс. м сугробы составляют 215 см, за ночь выпало 35 см. На высоте более 2,3 тыс. м выпало 18 см снега, высота сугробов — 218 см.

Продолжается снегопад, метель. Столбики термометров опустились до -7 °С, сообщает Telegram-канал курорта «Роза Хутор».

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