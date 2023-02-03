Около 34 млн рублей выделят в 2023 году на поддержку тепличного овощеводства на Кубани

Об этом 3 февраля сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

По его словам, промышленные тепличные комплексы в крае занимают более 250 га. Благодаря этому в 2022 году вырастили 115,5 тыс. т овощей. Их реализовали в регионе и за его пределами.

«Чтобы сохранять лидерские позиции среди других регионов, поддерживаем местные сельхозпредприятия. Впервые из федерального и краевого бюджетов предусмотрели порядка 34 млн рублей субсидий — для внедрения современных технологий в тепличных хозяйствах. Это позволит выращивать овощи круглогодично, в два раза увеличить урожайность с 1 кв. м и обеспечивать натуральной продукцией жителей края и страны», — сказал Вениамин Кондратьев.

В тепличных системах установят системы досвечивания. Они позволят более чем на 20% увеличить доходность и эффективнее использовать мощности. В промышленных масштабах продукцию выращивают 10 тепличных комбинатов в Динском, Красноармейском и Тимашевском районах. Они производят более 95% овощей от общего количества тепличных продуктов.

Площадь защищенного грунта выросла с 212 до 256 га за последние 5 лет благодаря строительству новых комплексов. На огурцы из общего объема продукции приходится 52%, на томаты — 46%, на салаты и кабачки — 2%.

В прошлом году на развитие агропромышленного комплекса Кубани направили 10,6 млрд рублей. В 2023 году 11,1 млрд рублей направят на развитие малых форм хозяйствования и развитие приоритетных отраслей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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