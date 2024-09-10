Около 30 высоковольтных подстанций отремонтировали в Краснодарской энергозоне

Масштабную модернизацию объектов в преддверии начала осенне-зимнего периода провели в пригороде краевой столицы и пяти прилегающих районах.

Комплексный ремонт завершили на «Афипской», «Смоленской», «Ильской», «Северской» подстанциях Северского района, а в Динском отремонтировали оборудование нескольких питающих центров. Также специалисты расчистили около 80 га трасс от растительности, что снизит риски возникновения нарушений. Все это повысит надежность электроснабжения для почти 1 тыс. потребителей.

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