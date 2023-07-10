Около 30 единиц техники откачивают воду с подтопленных улиц в Сириусе

Об этом 10 июля сообщил глава города Алексей Копайгородский по итогам выездного оперативного штаба.

По словам мэра Сочи, на улице Триумфальной в Сириусе сейчас самая сложная ситуация.

«Людей через затопленную улицу перевозят спасатели. Мобилизованы силы Водоканала и Водостока — около 30 единиц техники. Когда дождь прекратится, воду откачают полностью. Режим ЧС действует в Хостинском районе Сочи и в границах поселка Мирного и ряда прилегающих улиц Сириуса. Работаем во взаимодействии с администрацией Федеральной территории. Сейчас главное — оказать необходимую поддержку пострадавшим», — написал Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Глава города также добавил, что люди в пунктах временного размещения обеспечены всем необходимым. Специалисты и волонтеры продолжают обходить дворы и помогать жителям оформлять документы для компенсаций.

Открыта «горячая линия» для жителей, по которой они могут сообщить о подтоплении или попросить о помощи 8 (995)-211-28-31.

В ликвидации последствий подтопления участвуют около 500 человек и 80 единиц техники. Все службы курорта продолжают работать в круглосуточном режиме.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 9 июля на Сириус обрушился сильный ливень. В течение часа там выпало около 50 мм осадков. Подтопило 192 дома и двора, эвакуированы 66 человек. Эвакуация людей из подтопленных зданий продолжается по заявкам.