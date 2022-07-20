Около 3 тыс. жителей и гостей Краснодарского края уже оформили электронную карту болельщика
Общество
20.07.2022 09:38
По новым правилам она потребуется для покупки билетов на футбольные матчи. Первыми владельцами таких карт стали поклонники клубов Российской Премьер-лиги. На Кубани это ФК «Сочи» и «Краснодар».
«Если вы до сих пор не получили карту болельщика, то напомню, что на сайте e-mfc.ru в разделе «Документы» вы можете ознакомиться с перечнем офисов, в которых можно идентифицировать свою личность и получить данную услугу», — сообщила заместитель директора краевого МФЦ Екатерина Кукоба.
Перед покупкой билетов на матч нужно оформить карту болельщика в том числе на детей младше 14 лет. С декабря 2022 года она понадобится для посещения всех стадионов клубов РПЛ. Пока что в проекте участвует пять футбольных арен, в числе которых сочинский «Фишт».
Читайте также: министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко получил идентификационную карту болельщика.
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