Около 3 тыс. жителей и гостей Краснодарского края уже оформили электронную карту болельщика

Видео канала «Кубань 24»

По новым правилам она потребуется для покупки билетов на футбольные матчи. Первыми владельцами таких карт стали поклонники клубов Российской Премьер-лиги. На Кубани это ФК «Сочи» и «Краснодар».

«Если вы до сих пор не получили карту болельщика, то напомню, что на сайте e-mfc.ru в разделе «Документы» вы можете ознакомиться с перечнем офисов, в которых можно идентифицировать свою личность и получить данную услугу», — сообщила заместитель директора краевого МФЦ Екатерина Кукоба.

Перед покупкой билетов на матч нужно оформить карту болельщика в том числе на детей младше 14 лет. С декабря 2022 года она понадобится для посещения всех стадионов клубов РПЛ. Пока что в проекте участвует пять футбольных арен, в числе которых сочинский «Фишт».

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