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Около 3 тыс. жителей и гостей Краснодарского края уже оформили электронную карту болельщика

Общество
20.07.2022 09:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/okolo-3-tys-zhitelej-i-gostej-krasnodarskogo-kraya-uzhe-oformili-elektronnuyu-kartu-bolelshhika
Видео канала «Кубань 24»

По новым правилам она потребуется для покупки билетов на футбольные матчи. Первыми владельцами таких карт стали поклонники клубов Российской Премьер-лиги. На Кубани это ФК «Сочи» и «Краснодар».

«Если вы до сих пор не получили карту болельщика, то напомню, что на сайте e-mfc.ru в разделе «Документы» вы можете ознакомиться с перечнем офисов, в которых можно идентифицировать свою личность и получить данную услугу», — сообщила заместитель директора краевого МФЦ Екатерина Кукоба.

Перед покупкой билетов на матч нужно оформить карту болельщика в том числе на детей младше 14 лет. С декабря 2022 года она понадобится для посещения всех стадионов клубов РПЛ. Пока что в проекте участвует пять футбольных арен, в числе которых сочинский «Фишт».

Читайте также: министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко получил идентификационную карту болельщика.

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