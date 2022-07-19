Министр спорта Кубани Серафим Тимченко получил идентификационную карту болельщика
Оформили электронную карту болельщика 3 тыс. жителей и гостей Кубани.
По новым правилам она потребуется для покупки билетов на матчи. В числе первых владельцев — футбольные клубы «Краснодар» и «Сочи», а также представители краевого министерства спорта.
«Мы должны соблюдать новые меры безопасности. Это несложно. Мне потребовалось 10-15 минут для того, чтобы зайти на сайт госуслуг, который есть у меня в телефоне. Я направил заявление, после этого я пришел в МФЦ. В течение 20 минут я получаю QR-код либо на электронную почту, либо в личный кабинет на «Госуслугах», который я могу использовать», — сказал министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.
Также паспорт болельщика получила и первая олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте Ирина Караваева.
Электронный документ перед покупкой билетов следует теперь оформлять и на самых юных фанатов — детей младше 14 лет. С декабря этого года электронный паспорт понадобится для посещения всех стадионов клубов Российской премьер-лиги. Пока в проекте участвует пять спорткомплексов, в том числе и сочинский «Фишт».
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