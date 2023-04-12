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Около 3 млн рублей похитила жительница Кубани под предлогом помощи в оформлении кредитов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/okolo-3-mln-rublej-pohitila-zhitelnitsa-kubani-pod-predlogom-pomoshhi-v-oformlenii-kreditov
Около 3 млн рублей похитила жительница Кубани под предлогом помощи в оформлении кредитов
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Курганинском районе завершили расследовать уголовное дело о мошенничестве в отношении 38-летней местной жительницы.

По данным следствия, с мая 2019 года по апрель 2022 года через объявления в местной газете и общих знакомых женщина распространила сведения о том, что она может помочь в подготовке документов для получения кредита в филиале одного из крупных банков. При этом женщина просила денег якобы для оплаты услуг сотрудника банка по оформлению кредита и страхового взноса. Всего от действий злоумышленницы пострадали 15 человек. Общий ущерб составил 3 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Кроме того, с 18 по 29 марта 2022 года злоумышленница в Краснодаре сняла квартиру на улице Героев-Разведчиков, откуда похитила бытовую технику на общую сумму более 8 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве и краже. Расследование завершили, материалы дела передали в Курганинский районный суд. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы.

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