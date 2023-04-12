Около 3 млн рублей похитила жительница Кубани под предлогом помощи в оформлении кредитов
В Курганинском районе завершили расследовать уголовное дело о мошенничестве в отношении 38-летней местной жительницы.
По данным следствия, с мая 2019 года по апрель 2022 года через объявления в местной газете и общих знакомых женщина распространила сведения о том, что она может помочь в подготовке документов для получения кредита в филиале одного из крупных банков. При этом женщина просила денег якобы для оплаты услуг сотрудника банка по оформлению кредита и страхового взноса. Всего от действий злоумышленницы пострадали 15 человек. Общий ущерб составил 3 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Кроме того, с 18 по 29 марта 2022 года злоумышленница в Краснодаре сняла квартиру на улице Героев-Разведчиков, откуда похитила бытовую технику на общую сумму более 8 тыс. рублей.
Возбудили уголовное дело о мошенничестве и краже. Расследование завершили, материалы дела передали в Курганинский районный суд. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы.
Читайте также: аферистка из Краснодарского края «развела» знакомого на 2 млн рублей во время переписки в соцсетях.
- Телеканал «Кубань 24» покажет в прямом эфире Пасхальную службу из главного храма Краснодара
- Спасенный в горах Новороссийска страус ищет «любовь»
- В Адыгее 10-летняя девочка подвернула ногу на уроке физкультуры и умерла
- Листовки ЧВК «Вагнер» начали приходить жителям Краснодара
- Самодельную «Волгу» за 11 млн рублей выставили на продажу в Анапе
- В Краснодарском крае выделят дополнительный участок под кладбище для ЧВК «Вагнер»