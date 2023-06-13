Около 27 тыс. человек остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе в Новороссийске

Информация о крупной аварии на магистральном водоводе на улице Сакко и Ванцетти, 7 поступила от МУП «Водоканал города Новороссийска» 13 июня около 18:00.

По данным специалистов, поврежден водовод первой очереди диаметром 600 мм. На время ремонтных работ подачу воды снизили. Ограничение водоснабжения затронуло около 27 тыс. жителей.

Последствия аварии ликвидируют 15 специалистов и 3 единицы техники.

По заявкам жителей воду будут подвозить в цистернах. После окончания работ водоснабжение восстановят полностью, возникновение ЧС не прогнозируется. По предварительным данным, аварию планируют устранить к утру 14 июня, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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