Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Около 27 тыс. человек остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/okolo-27-tys-chelovek-ostalis-bez-vody-iz-za-avarii-na-magistralnom-vodovode-v-novorossijske
Около 27 тыс. человек остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе в Новороссийске
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Информация о крупной аварии на магистральном водоводе на улице Сакко и Ванцетти, 7 поступила от МУП «Водоканал города Новороссийска» 13 июня около 18:00.

По данным специалистов, поврежден водовод первой очереди диаметром 600 мм. На время ремонтных работ подачу воды снизили. Ограничение водоснабжения затронуло около 27 тыс. жителей.

Последствия аварии ликвидируют 15 специалистов и 3 единицы техники.

По заявкам жителей воду будут подвозить в цистернах. После окончания работ водоснабжение восстановят полностью, возникновение ЧС не прогнозируется. По предварительным данным, аварию планируют устранить к утру 14 июня, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Читайте также: работу Краснодарской ТЭЦ приостановят на две недели для профилактических работ.

Статьи
Миндаль: чем полезен и кому нельзя
Миндаль: чем полезен и кому нельзя
Исключить или заменить: кардиолог назвал самые вредные для сердца продукты
Исключить или заменить: кардиолог назвал самые вредные для сердца продукты
Пять способов очистить чайник от накипи
Пять способов очистить чайник от накипи
Как рассчитать свою ежедневную норму калорий
Как рассчитать свою ежедневную норму калорий
Диетолог Кабанов: 2-3 ложки майонеза в день помогут организму насытиться полезными жирами
Диетолог Кабанов: 2-3 ложки майонеза в день помогут организму насытиться полезными жирами
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях