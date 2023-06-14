Около 23,5 млн рублей инвестируют в курортную инфраструктуру Туапсинского района

Трехсторонние соглашения с инвесторами 14 июня на XXVI Петербургском международном экономическом форуме подписали вице-губернатор Александр Руппель и глава района Сергей Бойко.

Так, в Туапсинском районе появятся новый санаторий «Золотой колос» и гостиничный комплекс площадью 90 тыс. кв. м.

Санаторий позволит создать в муниципалитете 800 рабочих мест. Инвестор ООО «Золотой колос» планирует вложить в проект более 14,5 млрд рублей до 2030 года.

В гостиничный комплекс в поселке Новомихайловском компания «Специализированный застройщик ССК» планирует вложить 9 млрд рублей до 2026 года. Благодаря появлению нового комплекса в районе появится более 100 рабочих мест. В рамках проекта построят здание площадью 90 тыс. кв. м, а также сделают берегоукрепление и отремонтируют дорогу.

«Туапсинский район — один из красивейших на побережье Краснодарского края. Сейчас здесь не хватает комплексного благоустройства, крупных средств размещения, точек притяжения, которые бы создали на базе существующей богатой природы комфортный отдых и сервис для гостей курорта», — цитирует Александра Руппеля пресс-служба администрации Краснодарского края.

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