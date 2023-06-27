Около 21 км ливневой канализации построят через 2,5 года в Краснодаре

После завершения работ в городе добавится 20,877 км ливневки. Сдать объекты планируется до конца 2025 года.

Расширение инженерной сети проходит на улицах Зиповской, имени Циолковского, Тополиной, Домбайской, Ратной Славы, а также по нацпроекту «Жилье и городская среда» в районе Западного Обхода.

«Нужно оснастить насосные станции GPS-трекерами, чтобы в режиме реального времени знать об их работоспособности. Это очень важно. Нельзя допустить, чтобы техника не работала во время дождя. Оснастить в первую очередь нужно наши крупные насосные станции», — отметил мэр Краснодара Евгений Наумов.

В 2023 году также хотят построить несколько локальных ливневок в разных частях города, общая протяженность которых превысит 3 км. Кроме того, планируют проложить сети на улице Дмитриевская Дамба — от улицы имени Горького и до улицы имени Суворова и на улице имени Братьев Дроздовых — от дома № 29 и до улицы имени Вишняковой.

«Также мы проработали перспективы развития инженерных сетей по 23 проблемным адресам. При наличии финансирования в 2024–2026 годах будем их строить. Если реализуем, они помогут снизить количество подтоплений в городе», — подчеркнул замглавы краевой столицы Владимир Архипов.

Помимо этого, в рамках инвестпрограммы «Краснодар-Водоканал» реконструируют 11 км сетей водоснабжения и водоотведения. Кроме строительства и переустройства сетей, инвестпрограмма включает реконструкцию и модернизацию трех канализационных насосных станций. Также «Краснодар-Водоканал» каждый год реализует производственную программу.

«В 2023 году силами компании планируется обновить инфраструктуру на сумму около 1 млрд рублей. Это реконструкция 10 км существующих инженерных сетей и модернизация нескольких канализационных насосных станций», — сообщил заммэра города Максим Онищенко.

Также в этом году начнется строительство второй очереди 20-го канализационного коллектора. На проект выделили федеральные средства размером в 13,3 млрд рублей, еще 3,1 млрд рублей направил краевой бюджет, а из городского бюджета получены 200 млн.

На территории Краснодара планируется построить 27 очистных сооружений, что позволит более чем в два раза сократить число выпусков в реку Кубань, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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