На модернизацию коммунальной инфраструктуры в Краснодарском крае направили более 13 млрд рублей

Краевая программа модернизации коммунальной инфраструктуры рассчитана на несколько лет.

Замгубернатора Андрей Прошунин на совещании отметил, что региональная программа уникальна по затратам и охвату объектов.

«Для глав городов и районов это отличная возможность обновить старые, изношенные водопроводные, канализационные и тепловые сети за счет федеральных и краевых средств. Реализация проектов на 2023 и 2024 годы предусмотрена на общую сумму 13,7 млрд рублей», — пояснил Прошунин.

Заместитель министра ТЭК и ЖКХ края Галина Витковская сообщила, что десять муниципалитетов еще не подали заявки для участия в программе. Среди них Анапа, Геленджик, Белоглинский, Апшеронский, Кавказский, Новопокровский, Курганинский, Павловский, Темрюкский и Тихорецкий районы. Также она добавила, что министерство приступило к приему сведений о потребности модернизации коммуникаций еще в декабре 2022 года.

«Мы знаем, что почти у каждого поселения есть необходимость в модернизации сетей. Прошу внимательно отнестись к формированию документов, информация должна быть корректной и достоверной. Иначе по этой причине сроки начала реализации мероприятий сдвинутся», — подчеркнула Витковская.

Замглавы региона призвал не подавших заявки муниципалитеты до конца месяца доработать документацию и сформированные заявки направить в министерство ТЭК и ЖКХ края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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