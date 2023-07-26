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Около 200 тыс. долларов получит ФК «Краснодар» за трансфер вратаря Адамова в «Зенит»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/okolo-200-tys-dollarov-poluchit-fk-krasnodar-za-transfer-vratarya-adamova-v-zenit
Около 200 тыс. долларов получит ФК «Краснодар» за трансфер вратаря Адамова в «Зенит»
Около 200 тыс. долларов получит ФК «Краснодар» за трансфер вратаря Адамова в «Зенит»

«Быки» получат 25% от суммы трансфера 25-летнего голкипера.

«Бело-голубые» и «Сочи» пришли к соглашению о переходе 25-летнего голкипера Дениса Адамова, сообщает «Спорт-Экспресс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о трансферах голкиперов между клубами стало известно 25 июля. Основной вратарь «Сочи» — 25-летний Денис Адамов перешел в «Зенит», а 24-летний голкипер «сине-бело-голубых» Никита Гойло перешел в стан «барсов» на правах аренды.

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