Около 200 тыс. долларов получит ФК «Краснодар» за трансфер вратаря Адамова в «Зенит»

«Быки» получат 25% от суммы трансфера 25-летнего голкипера.

«Бело-голубые» и «Сочи» пришли к соглашению о переходе 25-летнего голкипера Дениса Адамова, сообщает «Спорт-Экспресс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о трансферах голкиперов между клубами стало известно 25 июля. Основной вратарь «Сочи» — 25-летний Денис Адамов перешел в «Зенит», а 24-летний голкипер «сине-бело-голубых» Никита Гойло перешел в стан «барсов» на правах аренды.