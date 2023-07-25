ФК «Сочи» и «Зенит» обменялись вратарями

О трансферах голкиперов между клубами стало известно 25 июля.

Основной вратарь «Сочи» — 25-летний Денис Адамов перешел в «Зенит», а 24-летний голкипер «сине-бело-голубых» Никита Гойло перешел в стан «барсов» на правах аренды.

Адамов является воспитанником «Краснодара». За разные команды в структуре клуба он провел более 90 матчей. В феврале 2021 года он перешел в «Сочи» и уже через год вместе с командой завоевал серебряные медали чемпионата России.

Гойло воспитанник «Зенита». Прошлый сезон он провел в составе «Пари НН». До этого выступал за «Акрон» и вторую команду «Зенита», сообщает пресс-служба ФК «Сочи».

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