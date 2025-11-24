Около 200 молодых политиков приняли участие в обучающем семинаре в ВДЦ «Орленок»

В течение четырех дней члены Совета молодых депутатов Кубани изучали законотворчество, погружались в значимые темы, которые волнуют общество. Лекции для них вели депутаты ЗСК, представители краевых министерств и ведомств.

Перенять опыт старших коллег и укрепить сообщество молодых депутатов — такие задачи стояли перед участниками четырехдневного семинара СМД. Он объединил порядка 200 человек со всего региона. Интенсив традиционно проводит краевой парламент после переизбрания Совета молодых депутатов. Образовательная программа помогает управленцам освоиться и познакомиться с реальным положением дел в регионе. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, для них это не просто традиционная встреча, а важный этап в карьере.

«Вы узнаете о специфике законотворчества, о приоритетах федеральной региональной политики из первых уст от действующих депутатов, от руководителей органов исполнительной власти. Это не просто традиционная встреча, а важный рубеж в вашей карьере. Вы, больше года отработав в статусе муниципальных депутатов, проходите очередной этап интеграции в политическую систему региона», — отмечает Бурлачко.

Молодежный парламентарий был основан в 2005 году. За это время он стал опорой Законодательного собрания. СМД отвечает за права молодых граждан и подготовку кадрового резерва. Более 1 тыс. управленцев ежедневно работают на благо края. Реализуют и собственные проекты, участвуя в профильных конкурсах.

«Среди СМД в каждом муниципальном образовании проводится конкурс. Победители выигрывают 6 млн рублей, 2 место — 4 млн и 3 место — 2 млн рублей на реализацию спортивной или детской площадки. Поэтому ребята между собой соревнуются, делятся лучшей практикой в течение года. Такие обучения как раз и нужны, чтобы познакомиться между собой, дальше использовать свои наработки», — подчеркивает лидер краевого СМД Сергей Носов.

Сделать это поможет программа семинара, которая состояла из лекций, практических занятий и разнообразных мероприятий. Спикерами выступили депутаты ЗСК, представители краевых министерств и ведомств. В режиме живого диалога участники обсуждали стратегию социально экономического развития региона, реализацию краевых законов, финансовый контроль.

«Лекторы прекрасно подобраны — это актуальные профессионалы, с которыми у нас есть отличная возможность прямого диалога, они нам рассказывают об одной проблеме, но при этом мы после можем задать вопрос другой», — говорит председатель Совета молодых депутатов Павловского района Павел Толстопятов.

Традиционно семинар прошел на базе Всероссийского детского центра «Орленок». Это не только удобная площадка. Молодые депутаты становятся примером для воспитанников лагеря и возможно следующего поколения парламентариев.

«Это пример для детей, что можно быть общественно и политически активным, как это делают молодые депутаты, которые проявили себя в той или иной территории Краснодарского края. Среди них есть важные инициативы, которые они выдвигают и на уровне края, и на уровне муниципалитета, и на уровне поселений», — рассказывает директор ВДЦ «Орленок», председатель комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов Александр Джеус.

Молодежный парламент выпустил уже не одно поколение лидеров общественного мнения, представителей муниципалитетов, краевой администрации. Председатель ЗСК отметил, что у всех участников СМД есть особое преимущество.

«У вас мощная фора, которая заключается в вашем возрасте. Самый мощный ресурс — это время. Поэтому ваш выбор — лицезреть это либо выйти из зоны комфорта», — подчеркивает Бурлачко.

О том, что молодые депутаты научились технологично и эффективно применять свои знания на благо жителей региона, говорят полученные свидетельства о прохождении обучения.

