Депутаты ЗСК приняли трехлетний бюджет Кубани в первом чтении

Очередное пленарное заседание в Законодательном собрании Краснодарского края прошло 20 ноября. Депутаты рассмотрели ряд проектов, которые касаются социально-экономического благополучия региона.

«В Законодательном собрании Краснодарского края проходит очередное 70-е пленарное заседание. В повестке сессии — порядка 40 вопросов. Инициативы разнообразны и направлены на укрепление экономики Кубани и поддержку населения. Парламентарии рассмотрели в первом чтении законопроект о бюджете региона на ближайшие три года», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Мария Яцук.

Этот главный финансовый документ края определит направление экономического и социального развития. Его также обсуждали на парламентских слушаниях, которые прошли накануне. Детальную информацию по законопроекту депутатам представил и. о. министра финансов региона Александр Кнышов.

По итогам первого слушания, определены приоритетные направления на следующий год. Одно из них — соцсфера. В 2026 году на нее выделят почти 370 млрд рублей. Также у отдельных категорий работников будет повышение заработной платы примерно на 10%. Увеличатся и другие социальные выплаты. Это лишь часть параметров расходной части бюджета. После выступления поделились своим мнением и руководители парламентских фракций. Дискуссию прокомментировал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

«Большинство парламентских фракций поддержало проект бюджета. Нам ничего не мешает в первом чтении этот документ принять. Но в то же время те предложения, которые поступили от всех политических партий, я предлагаю на базе профильного комитета ЗСК во взаимодействии со всеми представителями фракций, общественности, налоговых служб детально рассмотреть», — говорит Бурлачко.

В завершение выступления Юрий Бурлачко дал соответствующее поручение. От парламента законопроектом занимается профильный комитет. Его руководитель Иван Артеменко поделился своими заключениями, рассказал об инвестиционной привлекательности региона.

«Динамика инвестиционного климата в крае сохраняется. В прошлом году было реализовано 1,1 трлн рублей, за первое полугодие 2025-го реализовали инвестпроекты на 438 млрд рублей. Кроме этого, было заключено 108 новых инвестиционных соглашений на сумму 490 млрд рублей», — отмечает председатель комитета ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой, экономической политике Иван Артеменко.

Также в первом чтении обсудили законопроект, который определяет бюджет территориального фонда ОМС на ближайшие три года. В 2026-м его доходы составят 135 млрд рублей, и дальше они будут только расти. Эти средства пойдут на реализацию необходимых мероприятий, в том числе на финансовое обеспечение региональной программы обязательного медицинского страхования.

Еще одна ключевая тема заседания ЗСК — изменения в законодательстве местного самоуправления. Благодаря федеральному закон № 33 регионы могут самостоятельно принять решение об уровне модели самоуправления.

«У нас идет эксперимент в Краснодарском крае. Уже создано три муниципальных округа: Ленинградский, Приморско-Ахтарский и Туапсинский муниципальные округа, в которых и идет многоуровневая система власти. Самое главное — кто будет общается с людьми. В основном мы останавливаемся на двухуровневой системе власти», — говорит председатель комитета ЗСК по вопросам местного самоуправления Андрей Дорошев.

Прокомментировал обсуждение краевого законопроекта Юрий Бурлачко. Он подчеркнул, что депутаты воспользовались правом сохранить проверенную временем двухуровневую систему организации местного самоуправления без значительных изменений. Помимо этого, рассмотрели парламентарии и другие инициативы, которые касаются обновления придорожной инфраструктуры, градостроительства, аграрной отрасли. Каждый законопроект, постановление были услышаны. Парламентарии обязались оказать всестороннюю поддержку в реализации озвученных проектов.

