Более 20 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварий

Аварийное отключение электроэнергии в Центральном округе произошло вечером 15 февраля.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «СВ-216», ПС «ХБК-310» и 35 трансформаторных подстанций. Без света на время остались жители улиц: Суворова, Казачьей, Карасунской, Железнодорожной, Переходной, Дмитриевская дамба, Стасова, Ставропольской, Старокубанской, Бургасской, Свободной и Кубанской.

На месте аварий работают бригады энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.

В компании «Нэск» уточнили, что электричество также отключили на улицах Гоголя, Чапаева, Рашпилевской, Карасунонабережной, Костылева, Правды, Короленко и Радио. Восстановить подачу электроснабжения в центре города планируют в ближайшие часы.

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