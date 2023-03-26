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Около 20 новых отелей и гостиниц откроются летом в Краснодарском крае

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/okolo-20-novyh-otelej-i-gostinits-otkroyutsya-letom-v-krasnodarskom-krae
Около 20 новых отелей и гостиниц откроются летом в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 26 марта рассказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

По словам замглавы региона, новые гостиницы появятся на Черноморском и Азовском побережьях.

«В предстоящем летнем курортном сезоне (с мая по август) на территории Азово-Черноморского побережья планируется к открытию порядка 20 средств размещения на более 1 тыс. мест, включая открытие новых корпусов в действующих организациях», — цитирует вице-губернатора Кубани ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2022 году в Краснодарском крае отдохнули 17,4 млн человек. Это рекорд. Планируется, что в этом году спрос на отдых в регионе будет столь же высоким. В 2023 году турпоток ожидается на уровне прошлого года и может превысить 17 млн человек. Кубанские курорты с начала января уже посетили около 1,5 млн отдыхающих.

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