Около 20 новых отелей и гостиниц откроются летом в Краснодарском крае
Об этом 26 марта рассказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.
По словам замглавы региона, новые гостиницы появятся на Черноморском и Азовском побережьях.
«В предстоящем летнем курортном сезоне (с мая по август) на территории Азово-Черноморского побережья планируется к открытию порядка 20 средств размещения на более 1 тыс. мест, включая открытие новых корпусов в действующих организациях», — цитирует вице-губернатора Кубани ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2022 году в Краснодарском крае отдохнули 17,4 млн человек. Это рекорд. Планируется, что в этом году спрос на отдых в регионе будет столь же высоким. В 2023 году турпоток ожидается на уровне прошлого года и может превысить 17 млн человек. Кубанские курорты с начала января уже посетили около 1,5 млн отдыхающих.
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