Около 2 тыс. гектаров земли освободили от амброзии в Краснодаре

Об этом сообщили 23 мая на заседании городской комиссии по уничтожению амброзии и другой сорной растительности.

Заместитель главы города Максим Онищенко отметил, что для многих жителей краевой столицы проблема амброзии является жизненно важной.

«Наша совместная задача — выстроить работу так, чтобы минимизировать очаги произрастания этого сорняка. Хотел бы обратить ваше особое внимание на наши «болевые точки» — стройки, кладбища, отводы железных и автомобильных дорог. Эти территории надо заблаговременно взять под особый контроль», — сказал Онищенко.

Во втором квартале в Краснодаре планируют выкосить 3 тыс. 869 га сорняков, в том числе амброзии. В настоящее время от сорняков очистили 1 тыс. 960 га.

В борьбе с сорняками участвуют городские предприятия, учреждения, управляющие организации, ТОСы и горожане. Мобильные группы внутригородских округов ведут мониторинг и выявляют очаги произрастания амброзии.

Также об амброзии краснодарцы сообщают по телефону горячей линии ЕДДС — 050. Уже поступило 30 таких обращений. По семи адресам сорняки скосили, остальные заявки планируют отработать до конца месяца.

Застройщики предоставляют муниципалитету планы-графики покоса сорняков на своих объектах и прилегающих территориях. В полях уничтожением карантинной растительности занимаются главы сельхозпредприятий.

Владельцы частных домов и коммерческих объектов обязаны избавляться от сорняков на своих участках самостоятельно. При выявлении нарушений собственникам участков направят уведомления о необходимости покоса амброзии, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: более 78 тыс. человек проголосовали за объекты для благоустройства в Краснодаре.