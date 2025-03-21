Около 2 км канализационных сетей заменят по нацпроекту в Горячем Ключе

Работы выполнят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Капитальный ремонт проведут на участке протяженностью 1,4 км — от главной канализационной насосной станции до очистных сооружений, рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник. Кроме того, обновят участок от районной насосной станции до колодца гасителя — еще 0,5 км новых сетей. Планируется, что капремонт снизит количество аварийных ситуаций.

«Главное — улучшится экологическая обстановка в городе с более чем 40 тыс. населением, а горожане будут получать качественную коммунальную услугу водоотведения», — цитирует Шапошника пресс-служба министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

Читайте также: более 5 километров тепловых сетей обновят по нацпроекту в Абинском районе. Речь идет о национальном проекте «Инфраструктура для жизни». Всего по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Краснодарском крае ремонтные работы в течение трех лет проведут на 29 объектах теплоснабжения.