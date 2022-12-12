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Около 2 кг метилэфедрона изъяли у наркодилера в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/okolo-2-kg-metilefedrona-izyali-u-narkodilera-v-krasnodarskom-krae
Около 2 кг метилэфедрона изъяли у наркодилера в Краснодарском крае
Фото пресс-службы УТ МВД России по СКФО

Полицейские группы по контролю за оборотом наркотиков ЛО МВД России на станции Кавказская задержали 48-летнего мужчину.

По данным следствия, мужчина в интернете получил информацию о местонахождении двух тайниковых закладках с оптовыми партиями наркотиков. Он приехал на место и забрал пакет с наркотиком. В этот момент наркодилера задержали. У него изъяли пакет, в котором находилось 783 г N-метилэфедрона.

В другом тайнике полицейские нашли еще 988 г мефедрона. Общий вес изъятой «синтетики» составил около 1,8 кг. Злоумышленник планировал распространить наркотики мелкими партиями через закладки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Подозреваемому грозит пожизненный срок лишения свободы.

Читайте также: в Новороссийске 51-летней закладчице грозит пожизненный срок за 600 граммов метилэфедрона.

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