Около 2 кг метилэфедрона изъяли у наркодилера в Краснодарском крае
Полицейские группы по контролю за оборотом наркотиков ЛО МВД России на станции Кавказская задержали 48-летнего мужчину.
По данным следствия, мужчина в интернете получил информацию о местонахождении двух тайниковых закладках с оптовыми партиями наркотиков. Он приехал на место и забрал пакет с наркотиком. В этот момент наркодилера задержали. У него изъяли пакет, в котором находилось 783 г N-метилэфедрона.
В другом тайнике полицейские нашли еще 988 г мефедрона. Общий вес изъятой «синтетики» составил около 1,8 кг. Злоумышленник планировал распространить наркотики мелкими партиями через закладки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
Возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Подозреваемому грозит пожизненный срок лишения свободы.
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