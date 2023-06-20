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Около 2,9 млн кв. метров жилья ввели в Краснодарском крае с начала года

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/okolo-2-9-mln-kv-metrov-zhilya-vveli-v-krasnodarskom-krae-s-nachala-goda
Около 2,9 млн кв. метров жилья ввели в Краснодарском крае с начала года
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Увеличение объема жилищного строительства — одна из целей нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как сообщили в департаменте строительства Краснодарского края, за 5 месяцев 2023 года в регионе сдали 2,9 млн кв. м жилья: из них более 1,7 млн кв. м приходится на многоквартирные дома, еще свыше 1,1 млн кв. м — на индивидуальное жилье. По этому показателю Кубань располагается на втором месте в России.

Кроме того, параллельно с жилищным строительством в крае возводят соцобъекты. Сейчас в разных муниципалитетах Кубани одновременно строят 38 школ, 31 детский сад, 43 спортивных объектов, а также 19 поликлиник, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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