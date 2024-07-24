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Около 2,5 тонн контрафактного пива изъяли в Успенском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/okolo-2-5-tonn-kontrafaktnogo-piva-izyali-v-uspenskom-rajone
Около 2,5 тонн контрафактного пива изъяли в Успенском районе

Грузовик, перевозящий алкоголь, перехватили полицейские.

В полуприцепе правоохранители обнаружили напиток в кегах, который 48-летний житель Северной Осетии вез из Владикавказа в Москву. Документы на груз владелец не имел. Также выяснилось, что эта поставка не учтена в систему ЕГАИС.

Алкоголь изъяли, а владельца бизнеса привлекли к административной ответственности.

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