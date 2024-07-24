Около 2,5 тонн контрафактного пива изъяли в Успенском районе
Происшествия
24.07.2024 18:58
Грузовик, перевозящий алкоголь, перехватили полицейские.
В полуприцепе правоохранители обнаружили напиток в кегах, который 48-летний житель Северной Осетии вез из Владикавказа в Москву. Документы на груз владелец не имел. Также выяснилось, что эта поставка не учтена в систему ЕГАИС.
Алкоголь изъяли, а владельца бизнеса привлекли к административной ответственности.
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