Около 2,5 млн пассажиров перевезли «Ласточки» в Сочи в 2023 году

Всего по итогам прошлого года дневными поездами «Ласточка» в границах Северо-Кавказской железной дороги воспользовались свыше 5,6 млн человек. Это на 12,2% больше, чем в 2022 году.

Наиболее востребованным направлением для «Ласточек» в 2023 году стал Сочи. Лидирующие позиции у рейсов: Краснодар — Имеретинский курорт (1,1 млн пассажиров), Краснодар — Роза Хутор (680 тыс.) и Ростов — Аэропорт Сочи (449 тыс.).

Кроме того, в Сочи ходят «Ласточки» из Майкопа и Кропоткина. Эти дневные поезда пользуются большим спросом на юге России. Они связывают крупные города: Краснодар, Ростов-на-Дону и Таганрог с популярными курортами: Сочи, Адлером, Сириусом, Красной Поляной, Анапой, Новороссийском и Кисловодском, сообщает пресс-служба СКЖД.

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